- Procurorii au inceput audierile in cazul acuzațiilor de viol de la școala Nicolae Titulescu din București. Elevul agresat a fost audiat in condiții speciale. Procurorii au ridicat imagini de pe camerele de supraveghere din școala. De asemenea, au fost audiați și parinții copilului care au facut sesizare…

- GRAV… O femeie in varsta de 63 de ani, din satul Vetrișoaia, a fost gasita in cursul acestei dimineți, cu capul strivit in locuința unui vecin, cu care aceasta obișnuia sa mai bea cate un pahar de alcool. Se pare insa ca femeia, ramasa peste noapte in casa barbatului, a fost batuta cu bestialitate,…

- SUCCES… CSM Vaslui a caștigat duelul cu CSM București, scor 24-20 (13-9), din etapa a 17-a a Ligii Zimbrilor. Handbaliștii vasluieni au o serie excelenta in 2024, au obținut a treia victorie din patru meciuri și au scapat de ultima poziție in clasamentul primei ligi. Din start și pana la final, baieții…

- 15 spitale nu pot raporta servicii medicale, iar pacienții așteapta in camerele de garda dupa ce luni dimineața a avut loc un atac cibernetic de tip ransomware asupra unui furnizor de servicii pentru mai multe unitați sanitare. ACTUALIZARE 11.40. Conform Directoratului National de Securitate Cibernetica…

- ULTIMA ORA… Pompierii vasluieni au fost solicitați sa intervina la Lipovaț, acolo unde o femeie de 43 de ani cazuse in fantana, cu capul inainte. Chiar daca victima a fost adusa in cel mai scurt timp la suprafața, aceasta nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul. Cazul a…

- Unul dintre cei mai populari profesori de limba și literatura romana s-a stins din viața la varsta de doar 36 ani. Este vorba despre Bogdan Cristea, dascal de ani buni in București, originar din comuna Vutcani. Anunțul trecerii sale la cele veșnice a fost facut de sora acestuia: „O dimineața sumbra!…

- REZULTATE… La nivelul județului Vaslui drumarii au reușit sa deszapezeasca toate drumurile județene, pentru a se putea fi deschise circulației. Conducatorii auto trebuie sa știe ca se circula in condiții de iarna, atrag atenția autoritațile, motiv pentru care este importanta adaptarea vitezei la condițiile…

- MINOR TUPEIST… Polițiștii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui tanar din Republica Moldova asupra caruia au fost descoperite articole pirotehnice, deși acesta nu deținea autorizație pentru a efectua operațiuni cu astfel de materiale. In punctul…