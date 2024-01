Cursa către Zero, drumul către sclavie pregătit de elitele „civilizaţiei” Potopului Daca in 1989 mi-ar fi spus cineva ca, la un moment dat, fantomele trecutului nu foarte indepartat se vor ridica si ne vor impune un regim draconic, in care individul va fi lipsit de libertatea de a-si decide singur viitorul, probabil ca l-as fi injurat. Sincer, nici in cele mai negre vise nu mi-am imaginat niciodata ca vom trai vremuri in care o mana de indivizi ne pregatesc Cursa catre nimic, ce ne-ar putea impune reguli care sa transforme individul intr-un robot care poate fi inchis sau restartat cu un simplu Ctrl – Alt – Del. Dar iata ca am ajuns sa traim vremuri tulburi, in care fantasmagoriile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

