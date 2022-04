Curs de inteligență financiară pentru copiii de clasa a VI-a Elevii Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” au aflat care este circuitul banilor. Ei au invațat despre cum sa faca economii. Inteligența financiara se formeaza inca din primii ani de viața. Intreaga percepție despre bani pleaca din copilarie și ne va influența deciziile financiare pe tot parcursul vieții. Prin cursul de Inteligența financiara pentru copii aducem mai aproape de cei mici concepte și termeni financiari. Un mediu prietenos, in care educația și joaca iși dau mana și ii ajuta pe copii sa fie mai inteligenți financiar. „O astfel de activitate a desfașurat clasa a VI-a B… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

