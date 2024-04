Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Tradiționala competiție la fotbal juvenil Kinder Cup și-a extins aria in tot județul, iar la sfarșitul acestei saptamani va avea loc și prima ediție de la Baile Herculane! Ultima a fost organizata la Maureni, iar acum, in premiera, va fi și in stațiunea de pe Valea Cernei! Turneul va…

- Meteorologii au emis avertizari Cod galben și Cod portocaliu de vant puternic, valabile in intreaga țara pana marți seara. O avertizare Cod galben, valabila de luni de la ora 20:00 pana marți la ora 8:00 vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Sibiu,…

- MAURENI – Ediția din acest an a competiției Kinder Cup Maureni la fotbal juvenil se va desfașura la finalul acestei saptamani, fiind așteptate 14 cluburi participante din sud-vestul țarii! Aproximativ 150 de copii nascuți in anul 2017 vor lua parte la ediția a IV-a a turneului organizat de Mundo Reșița…

- REȘIȚA – Colegiul Național “Traian Lalescu” din Reșița a ocupat locul II la faza zonala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la baschet feminin, competiție care s-a desfașurat la Alba Iulia! Elevele din Reșița au concurat impotriva unor școli din Arad, Alba și Hunedoara, acest loc II fiind și cea…

- CARAȘ-SEVERIN – Operaționalizarea echipajului de prim ajutor din Moldova Noua va avea loc chiar de „Ziua Protecției Civile“! Daca la subunitațile din Reșița, Caransebeș, Oravița și Bozovici ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența s-au gasit soluții pentru operaționalizarea echipajelor SMURD inca…

- UPDATE – ”La data de 13.02.2024, lucratori de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – serviciile anticoruptie din judetele Arad, Bihor, Timis, Caras-Severin, Alba, Hunedoara, Mehedinti, Gorj, Dolj, Sibiu si DGA – Structura Centrala, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul…

- CARAS-SEVERIN – Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA) impreuna cu operatorii naționali de distribuție a gazelor naturale anunța demararea unui proiect ambițios de modernizare a rețelelor de gaz din Romania, finanțat prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny”!…

- LUPAC – Voința Lupac a inceput deja antrenamentele și se va pregati timp de zece zile in Serbia, unde va disputa și cateva meciuri amicale! Fotbaliștii antrenați de Mircea Manu vor juca in Serbia cu FK Smederevo pe 27 ianuarie, cu OFK Bdinvidin pe 29 ianuarie, cu FK Radnicki Sremska Mitrovica pe 31…