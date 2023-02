Stiri pe aceeasi tema

- Ciprian Tisea, un consilier angajat in cadrul Consiliului Judetean Satu Mare, a anuntat ca demisioneaza pentru ca „timp de 5 luni nu mi s-a solicitat sa prestez nici o activitate”. Tisea avea un salariu lunar de 6.500 de lei si spune ca timp de cinci luni nu a avut nimic de facut in functia de consilier…

