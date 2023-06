Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Voda, singurul arbitru de Liga 1 al județului Alba. Cate partide a arbitrat tușierul in ultimul sezon Alexandru Voda este singurul arbitru din județul Alba care a arbitrat in Liga 1 in stagiunea recent incheiata. Acesta a oficiat 16 partide in ediția 2022/2023 a SuperLigii Romaniei. In ediția…

- „ROCAA MTB LIPOVA” este o competiție de mountain-bike (MTB), desfașurata in zona orașului Lipova și a localitaților Șiștarovaț, Varnița (sat aproap complet depopulat) și Labașinț.... The post Lipova va fi asaltata, sambata, de bicicliști! Concurs de mountain-bike ajuns la ediția a VIII-a appeared first…

- Concurs de vinuri in județul Alba. Participanții au adus in competiție cele mai bune licori facute din struguri de calitate, crescuți in podgoriile din zona. Pentru micii producatori, astfel de evenimente sunt ocazii perfecte ca sa-și testeze vinurile și sa le promoveze.

- Nicio ediție Agraria fara lactatele de Ibanești. Cam așa am putea traduce ediția 2023 a prestiogiosului eveniment dedicat fermierilor din Transilvania care și-a consumat ediția cu numarul 27 in perioada 21-24 aprilie, in Jucu, județul Cluj. Ediția din acest a prilejuit și un moment aniversar pentru…

- La Centrul de Servicii Sociale „Casa Luminii" din Albești au fost organizate azi workshopuri pentru a ajuta parinții sa ințeleaga mai bine nevoile copiilor lor, dar și pentru a gestiona situațiile extrem de stresante prin care trec in familie. Reprezentanta Centrului din Albești, Wenzel-Gazdag Erzsebet:…

- Cat de mult s-au scumpit creditele Prima Casa, dupa creșterea IRCC. Care este rata, comparativ cu acum doi ani Rata la creditele Prima Casa a crescut cu peste 50% in ultimii doi ani, de cand indicele IRCC a inceput sa creasca. Imprumuturile ar putea fi mai ieftine, din aceasta vara. In iulie 2021, IRCC…

- CORUL „ARMONIA CHIOREANA” DIN CIOLT, UN BINEMERITAT LOC III???? LA FESTIVALUL-CONCURS NAȚIONAL DE MUZICA CORALA RELIGIOASA „BUNA VESTIRE” FUNDU MOLDOVEI. Corul „Ștefan Nosievici” din Suceava, marele caștigator al Festivalului. Duminica 26 martie 2023, pe scena Caminului Cultural din Fundu Moldovei,…

- Zilele trecute am documentat un material de presa despre locurile de munca scoate la concurs in cadrul Spitalului Județean din Baia Mare, iar reacția publicului larg a fost una categorica: cat costa un astfel de loc de munca? Mulți au avut de-a face cu spitalul. Pentru unii acea experiența a insemnat…