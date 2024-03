Cumparari directe Constanta: Eiluminat Electrical Solutions SRL, din Bucuresti, contract cu Primaria Costinesti pentru iluminat stradal cu telecomanda si jocuri de lumini (DOCUMENT)

In descriere se precizeaza ca "acest stalp de iluminat are LED integrat banda LED RGB multicolora pe lateralele stalpului care poate fi schimbata din telecomanda pe diferite culori sau jocuri de luminildquo;.Eiluminat Electrical Solutions SRL din Bucuresti a semnat cu Primaria Costinesti, prin cumparare directa, contractul vizand achizitionarea unor stalpi de iluminat stradal cu telecomanda si jocuri de lumini. Informatia a fost publicata in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice, unde ...