Cum vrea OMS să convingă 100 de milioane de oameni să se lase de fumat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) și-a propus ca in decurs de un an sa convinga 100 de milioane de persoane sa se lase de fumat. De marți OMS a lansat o campanie in acest sens. In decurs de un an, OMS va incerca sa vonvinga 100 de milioane de persoane sa se lase de fumat. OMS se va folosi pentru asta de Whatsapp și de alte mijloace digitale, conform EFE. Campania se adreseaza in mod special persoanelor care traiesc in SUA, Mexic, China, Brazilia sau Germania. Prin campanie se vor crea pe rețelele de socializare grupuri și comunitați de persoane care incearca sa renunțe la fumat, astfel incat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

