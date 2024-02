Cum va fi vremea în ultimul weekend de iarnă. Temperaturile cresc simțitor Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru urmatoarele zile. Iata cum va fi vremea in ultimul weekend de iarna. Incepand de vineri, 23 februarie, vremea se incalzește, iar temperaturile vor ajunge la valori mai mari decat normalul acestei perioade. In acest weekend, un val de aer mediteranean și din zona Africii va ajunge la noi in țara, astfel ca ne aștepata un sfarșit de saptamana cu temperaturi mai mari fața de normalul perioadei. Izolat se vor inregistra și precipitații de scurta durata. Vineri, in cea mai mare parte a Romaniei, cerul va fi senin, iar temperaturile maxime se vor incadra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

