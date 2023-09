Stiri pe aceeasi tema

- In prima zi a noului an școlar, Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari de tip nowcastig Cod Galben de ceața. Avertizarile sunt pentru județele Cluj, Harghita și Suceava.Valabil de la : 11-09-2023 ora 7:45 pana la : 11-09-2023 ora 9:30 In zona : Județul Cluj: Gherla, Apahida,…

- Miercuri dimineața, stația meteorologica din Miercurea-Ciuc a consemnat o temperatura minima de 1,1 grade Celsius , cea mai scazuta temperatura inregistrata la nivel național pentru acea zi. Conform meteorologului Adrian Pașol, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, aceasta temperatura…

- Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Judetean de Jandarmi, prezenta ursilor a fost semnalata in zona localitatilor Borsec, Ineu, Balan, Gheorgheni, Praid, Borzont, Subcetate, Soimusu Mare, Ciumani, Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Sub Cetate, Leliceni, Toplita, Lazarea si Satu Mare. In fiecare…

- Intre 10 – 12 august, in judetele Mureș, Harghita si Covasna, va avea loc Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc.Potrivit Centrului Infotrafic, se impun restricții de trafic, astfel: la data de 10 august, cu start la ora 13.00. Pe DN 11B, DJ 123A și DN 12 din municipiul Sfantu Gheorghe, județul Covasna,…

- Cod galben de ceata in zone din Transilvania si Dobrogea, vineri dimineataAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in ora urmatoare, in zone din Transilvania si Dobrogea, informeaza Agerpres. Potrivit meteorologilor,…

- A fost afectata magistrala CFR 400, intre Izvoru Mureșului și Voșlabeni, iar trenul Regio 4510 staționeaza in Voșlabeni, transmite ISU Harghita. Pasagerii trenului InterRegio 1646 sunt transbordați cu mijloace auto, pe ruta Sancraieni-Voșlabeni, precizeaza sursa citata. Se intervine cu drezine pantograph…

- Pompierii militari intervin in municipiile Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și Gheorgheni, precum și in comuna Suseni pentru degajarea mai multor copaci cazuți pe carosabil, autoturisme, conducte de gaz și fire de electricitate, precum și pentru stingerea a 2 incendii, la locuințe din comuna Șimonești…

- Mai multe localitati din judetele Harghita si Valcea se afla, joi seara, sub avertizare cod rosu de vijelie puternica.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, intre orele 20.33 si 21.30, este in vigoare o avertizare nowcasting Cod rosu, pentru judetul Harghita: Miercurea Ciuc, Praid, Corund,…