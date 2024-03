Stiri pe aceeasi tema

- Valabil de la : 22-02-2024 ora 7:05 pana la : 22-02-2024 ora 9:00In zona : Mun. Bucuresti ;Se vor semnala : indeosebi in zona periferica, ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 m și izolat sub 50 mValabil de la : 22-02-2024 ora 7:00 pana la : 22-02-2024 ora 10:00In zona : Zona joasa a județului…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata densa in zone din judetele Brasov si Harghita, valabila in urmatoarele ore. Potrivit ANM, pana la ora 10:00, in judetul Brasov, respectiv in localitatile: Fagaras, Prejmer, Tarlungeni, Ghimbav, Harman,…

- Miercuri, 31 ianuarie 2024, aduce temperaturi ridicate fața de cele din zilele precedente. Se vor inregistra valori mai scazute la primele ore ale dimineții și noaptea. Local, vremea o sa fie geroasa in Transilvania.Cerul se va menține variabil in vestul, nordul și centrul Romaniei. In rest o sa fie…

- Prima avertizare meteo Cod galben este valabila pana la ora 23:00.Se vor semnala local ceața, care determina scaderea vizibilitații sub 200 m, izolat sub 50 m, asociata cu burnița ce va favoriza, in funcție și de condițiile locale, formarea poleiului sau ghețușului.Localitațile vizate:Zona depresionara…

- Potrivit ANM, pana la ora 13:00, in zona depresionara a judetului Harghita , respectiv zona localitatilor: Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de vreme rea, atenționarea fiind valabila pe 10 decembrie, de la ora 10:00 la 16:00. „Local se va semnala ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, asociata cu burnița sau fulguiala, ce vor favoriza,…