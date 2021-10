Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, Antonia și Alex Velea au fost acuzați ca au avut o atitudine nepotrivita intr-un club, la adresa unei tinere. Aceasta a declarat ca cei doi artiști i-au vorbit urat in fața tuturor. Unii dintre internauți le-au adresat cuvinte dure, pentru felul in care s-au comportat cu femeia care…

- Ieri, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Astazi, cantareața face declarații despre momentul emoționant pe care l-a trait. Vorbește pentru prima oara și despre nunta cu barbatul pe care il iubește de opt ani de zile. „Suntem extrem de fericita ca a sosit acest moment, sunt inca șocata, inca…

- E oficial! Alex Velea(37 de ani) a cerut-o, in sfarșit, pe frumoasa Antonia (32 de ani) de soție! Cererea in casatorie s-a lasat cu declarații de iubire din partea lui Alex Velea și lacrimi din partea Antoniei. Solistul i-a oferit și inelul Antoniei, potrivit click.ro. Dupa 9 de ani relație, Alex Velea…

- Alex Vleea și Antonia sunt tot mai aproape de pasul cel mare, acela de a merge impreuna spre altar. Artistul a facut public faptul ca a cerut-o in casatorie pe frumoas alui iubita și amma celor doi copii ai sai, iar raspunsul afirmativ nu a intarizat nicio secunda din partea Antoniei.

- Alex Velea (36 de ani) a dezvaluit recent ce studii are. Deși din cauza carierei muzicale ajungea rareori la cursuri, solistul și-a finalizat studiile de dragul mamei sale. „Mama era disperata. Imi zicea sa ma duc la școala, nu avea incredere”, a declarat artistul in exclusivitate la Xtra Night Show.…

- De 8 ani și jumatate, Alex Velea (36 de ani) formeaza un cuplu cu Antonia (31 de ani). Perechea are impreuna doi fii, Dominic și Akim, in varsta de 6 și, respectiv, 4 ani. Artista mai are o fiica, Maya, in varsta de 10 ani, din primul mariaj. Deși s-au cunoscut cand formau alte cupluri, Antonia cu primul…

- Fulgy (23 de ani), fiul artiștilor Viorica și Ionița de la Clejani, a fost luna trecuta surprins de catre autoritați conducand sub influența unor substanțe interzise. Ulterior, tanarul l-a implicat in acest scandal și pe Alex Velea. Dupa ce a fost reținut de autoritați, Fulgy a declarat: „M-am trezit,…