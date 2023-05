Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a adoptat vineri o noua doctrina de politica externa, in care califica Occidentul drept o "amenintare existentiala" a carui "dominatie" Moscova trebuie sa o combata, descriindu-se pe sine in acelasi timp drept o "civilizatie" aparatoare a rusofonilor, relateaza AFP si publicatia franceza La Tribune.…

- Occidentul a impus sanctiuni ample, inclusiv un embargo asupra importurilor maritime de petrol rusesc, dupa ce Moscova si-a trimis fortele armate in Ucraina in februarie 2022. “Pot spune astazi ca am reusit sa redirectionam complet intregul volum al exporturilor afectate de embargo. Nu a existat nicio…

- Uniunea Europeana incearca sa evite sa fie dependenta de China, asa cum a fost de gazul rusesc, a afirmat sambata seful diplomatiei europene, Josep Borrell, lansand un apel la consolidarea relatiilor comerciale cu America Latina, scrie AFP.

- Piata neagra a Chat GPT din China prospera. ChatGPT nu este disponibil in China; nu este blocat, dar firma care a dezvoltat proiectul nu l-a facut valabil acolo, așa ca cei care vor ceva similar apeleaza la site-uri chineze de comerț online.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a tinut sa afiseze marti sprijinul SUA pentru integritatea teritoriala si independenta Kazahstanului, in timpul primei sale vizite in aceasta uriasa tara din Asia Centrala, aliata a Rusiei si apropiata de China, cu cateva zile dupa marcarea primului an de la…

- Honor Magic Vs a fost lansat pentru prima data in China in noiembrie. Acum, compania aduce dispozitivul pe o serie de piete din strainatate, inclusiv Marea Britanie, Germania si tari din America Latina. Acesta marcheaza ambitia companiei chineze de a se extinde in cea mai recenta tehnologie de smartphone…

- Liderul brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a reluat vineri, la un an de razboi, ideea formarii unui grup de țari care sa se implice in negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, relatateaza AFP, citata de Agerpres . „Intr-un moment in care omenirea, cu atatea provocari, are nevoie de pace, razboiul…