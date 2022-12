Cum sunt păcăliți lunetiștii ruși de mașinile cu volan pe dreapta transformate de ucraineni în „care de luptă” Camioane agricole distruse care, pana acum, cel mai probabil, transportau gunoi de grajd și echipamente de construcție prin mediul rural britanic, sunt transformate in arme valoroase de razboi in Ucraina. Iar lunetiștii ruși sunt induși in eroare de o caracteristica specifica mașinilor cu volan pe dreapta, scrie Bussines Insider . Ivan Oleksii are 25 de ani, e originar din Herson, și e analist de gaming. Lucrand in continuare in industria jocurilor de noroc, e voluntar și in echipa din spatele Car4ukraine, o organizație inființata in martie, care transforma camionete civile in vehicule de lupta… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

