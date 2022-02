Cum și-a făcut un inginer agronom cultură de canabis cu fonduri europene. Tânărul fermier e de negăsit Un tanar fermier din Bihor, Gigi Nicusor Fuscas (37 de ani), care a obținut bani europeni pentru a-și face o ferma de legume, i-a folosit pentru a cultiva canabis, este dat in urmarire. Acuzațiile sunt de deținere de cannabis. Acesta, inginer agronom de profesie, a beneficiat in 2015 de 40.000 de euro, fonduri europene, ca sa-și dezvolte o ferma de legume in localitatea Ineu, dar dupa doi ani a fost prins ca nu cultivase roșii și alte zarzavaturi, ci canabis, arata Adevarul. ”A primit in prima faza 30.000 euro, ca prima transa, ca sa achizitioneze utilaje aferente cultivarii de… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

