Fiecare judecator de la Curtea de Apel Oradea a avut de soluționat, in medie, 485 de dosare pe parcursul anului 2023, iar durata medie de soluționare a unui caz a fost de doua luni și jumatate - in privința proceselor penale și de puțin peste patru luni, in cazul celor non-penale.