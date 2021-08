Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de decernare a premiilor Emmy, care recompenseaza cele mai bune productii din industria de televiziune americana, a fost mutata in aer liber din cauza temerilor crescande legate de pandemia de coronavirus, au anuntat marti organizatorii, potrivit Reuters. Gala, care va avea loc…

- Anthony Fauci, principalul expert in epidemii din SUA, a declarat, duminica, ca SUA nu vor institui noi lockdown-uri in valul patru de COVID-19, chiar daca “situatia se va deteriora”. In urma cu cateva zile, Statele Unite au reintrodus obligativitatea purtarii maștii, in interior pentru persoanele vaccinate…

- Republica Moldova a primit cele 500.000 de doze de vaccin anti-Covid de la producatorul Johnson & Johnson. Dozele au fost trimise de Statele Unite prin programul internațional COVAX. „Imi face placere sa anunt donarea a 500.000 de doze de vaccin Johnson & Johnson (Republicii) Moldova. Aceasta livrare…

- Pfizer cauta sa obtina aprobarea FDA pentru a treia doza de vaccin anti-Covid, avand in vedere raspandirea variantei Delta. Food and Drug Administration (FDA) si Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au spus intr-un comunicat comun ca americanii care au fost vaccinati complet nu au nevoie…

- Persoanele vacccinate anti-Covid cu serul Johnson & Johnson, administrat intr-o singura doza, ar putea fi nevoite sa mai faca un vaccin de rapel cu unul dintre vaccinurile pe baza de ARN mesager Pfizer / BioNTech sau Moderna, pe masura ce varianta Delta, mai contagioasa, devine dominanta, sunt de parere…

- India a inregistrat joi peste 6.000 de morți in ultimele 24 de ore - un numar fara precedent de decese zilnice la nivel global, din cauza COVID. Asta dupa ce statul Bihar, din estul țarii, a transmis cifre cu aproximativ 72% mai mari decat numarul inregistrat anterior, confirmand astfel speculațiile…

- Moartea unei leoaice de la o gradina zoologica din India din cauza COVID a starnit panica in randul autoritați, care au inceput sa testeze animalele din parcurile Zoo. Printre cei testați se afla și o turma de elefanți. India inregistreaza al doilea numar de infectari cu noul coronavirus din lume, dupa…