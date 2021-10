Cum se poate obține cazierul judiciar dacă nu aveți certificat verde? De la inceputul acestei saptamani, cetațenii nu mai au acces in cladirile instituțiilor publice daca nu dețin un certificat verde, lucru care a inceput deja sa creeze o serie de probleme pentru cei care nu dețin acest certificat. Cum putem obține un cazier judiciar daca nu avem certificat verde? Atenție! Certificatul verde poate fi obținut daca exista un rezultat negativ al unei testari autorizate PCR sau rapide (testare facuta in farmacie, nu acasa), nu doar vaccinarea. Astfel, cei care au nevoie de servicii comunitare, cum ar fi eliberarea unui pașaport, preschimbarea buletinului sau obținerea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

