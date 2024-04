Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 13 aprilie, ghișeul pentru eliberarea certificatelor de Cazier Judiciar și a certificatelor de Integritate Comportamentala, situat in municipiul Timisoara, bulevardul Take Ionescu,nr. 44-46, in cadrul reședinței I.P.J. Timiș, se va muta și iși va desfașura activitatea la parterul…

- Consilierii lugojeni au aprobat, in ședința extraordinara de la inceputul acestei saptamani, transmiterea in folosința gratuita, pe termen de 10 ani, catre Inspectoratul de Poliție Județean Timiș – Poliția Municipiului Lugoj – Biroul Rutier, a unui dispozitiv de testare pentru droguri…

- Astazi, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat 21 de percheziții domiciliare, in București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua, in cadrul unui…

- Peste 345.000 de romani si-au descarcat gratuit cazierul judiciar intr-un an de la operationalizarea eliberarii online a acestui document, ca urmare a interconectarii platformei Ghiseul.ro cu hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne. “345.000 de caziere eliberare gratuit, online, inseamna…

- Denisa Briana Raducanu, o fetita in varsta de 11 ani, din Timisoara, a fost data disparuta de familie. Politia a dat-o in urmarire. Copila a iesit intr-o pauza de la scoala si nu s-a mai intors. „Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore,…

- Nemțenii care au nevoie de cazierul judiciar trebuie sa știe ca in cel mai scurt timp solicitarile nu vor mai putea fi depuse la ghișeul din Mall Forum Center. De saptamana viitoare serviciul se muta pe strada Alexandru cel Bun din Piatra Neamț, in sediul Serviciului Rutier. „Incepand cu data de 22.01.2024,…

- Un numar de 33 dintre reprezentantii fermierilor si transportatorilor care au protestat pe 10 si 13 ianuarie la Constanta au fost amendati de jandarmi cu suma totala de peste 38.000 de lei , a informat luni Inspectoratul de Jandarmi Constanța . Conform sursei mentionate, in urma actiunii de protest…