Traficanții de mașini străine luați cu asalt de polițiști Astazi, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș, au efectuat 21 de percheziții domiciliare, in București, Arad, Timișoara și comunele Sacalaz, Giroc și Moșnița Noua, in cadrul unui dosar penal care vizeaza savarșirea infracțiunii de evaziune fiscala._* Din cercetarile in cauza a rezultat ca, incepand cu anul 2021 și pana in prezent, prin intermediul unor societați comerciale, ar fi fost efectuate achiziții intracomunitare de autoturisme rulate din țari ale Uniunii Europene,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

