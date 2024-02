Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat IPJ Arad. La data de 21 februarie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul polițiștilor din Carand, au identificat un barbat... The post 24 de tone de azotat de amoniu, depozitate ilegal. Un barbat din Carand este cercetat penal appeared first on…

- Un tanar in varsta de 21 de ani este cercetat de politistii din Constanta dupa ce a realizat produse pirotehnice si le-a promovat pe internet. In urma perchezitiilor au fost ridicate 20 de kilograme de produse pirotehnice confectionate artizanal. Reprezentantii Inspectoratului de Politie…

- Perchezitia a fost efectuata la domiciliul barbatului din localitatea Joia Mare, de catre Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahont, relateaza Agerpres."Au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, doua arme de vanatoare,…

- Ieri, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț, polițiștii orașului Sebiș și cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție acasa la un barbat de 34 de ani din Joia Mare. La acesta s-au gasit doua arme de vanatoare, sute de cartușe și trofee…

- Polițiștii orașului Sebiș și cei ai Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, au efectuat ieri o percheziție, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Gurahonț, județul Arad, la domiciliul unui barbat din localitatea Joia Mare, cercetat pentru nerespectarea regimului armelor si…

- Un tanar in varsta de 28 de ani din județul Cluj s-a ales cu dosar penal, dupa ce polițiștii au gasit zeci de kilograme de petarde și artificii, deținute ilegal, in locuința acestuia. In cadrul activitaților din planul „Pirotehnic”, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au…

- O captura importanta de artificii și petarde, care urma sa ajunga la vanzare a fost facuta de polițiștii dambovițeni, joi, 14 decembrie. Aproape 200 de kilograme de materiale pirotehnice au fost ridicate de polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din locuințele unui tanar de…

- Polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din judetul Arad au fost sesizați noaptea trecuta despre faptul ca, pe un fond cinegetic de pe raza localitații Tisa-Luncșoara, s-ar fi auzit un foc de arma. La fata locului a fost gasit un barbat cu un intreg arsenal de dotari pentru vanatoare.…