- CHIȘINAU, 27 dec - Sputnik. Doar 359 de cazuri noi de infectare au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Datele actualizate au fost prezentate de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Bilanțul moldovenilor infectați de la inceputul pandemiei a ajuns la 141 355…

- CHIȘINAU, 18 dec – Sputnik. Lista actualizata a țarilor pentru care se impune autoizolarea la intrarea in țara noastra va intra in vigoare de luni, 21 decembrie. In aceasta au fost incluse 37 de state. Printre țarile respective se regasește Romania, Turcia, Ucraina, Italia, Danemarca, Portugalia,…

- CHIȘINAU 10 dec - Sputnik. Numarul cazurilor zilnice de COVID-19 crește de la o zi la alta. Ministerul Sanatații anunța inca 1 715 cazuri noi, printre care nou sunt de import - din Romania, Luxemburg, Federația Rusa, Ucraina și Egipt. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și…

- CHIȘINAU 10 dec - Sputnik. Autoritațile din Chișinau au decis sa activeze astazi 130 de paturi pentru cei infectați cu noul coronavirus. Astfel. blocul nr.2 al Spitalului Clinic Municipal de Ftiziopneumologie este reprofilat pentru bolnavii cu forme ușoare și medii ale bolii. Primaria municipiului…

- CHIȘINAU, 5 dec - Sputnik. Astazi in Republica Moldova au fost confirmate 1728 de cazuri noi de infectare cu COVID-19, dupa ce au fost efectuate 3549 de teste primare. Șase cazuri sunt de importa, iar restul sunt cu transmitere locala. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției…

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Primarul capitalei, Ion Ceban, și-a administrat astazi un vaccin impotriva gripei de sezon și i-a indemnat pe chișinauieni sa-i urmeze exemplul. „Am ascultat sfatul specialiștilor și am administrat vaccinul”, a scris Ion Ceban pe Facebook. © Photo : Facebook / Ministerul…

- BUCURESTI, 6 nov – Sputnik. In Europa s-a inregistrat o explozie a infectiilor cu un milion de noi cazuri in doar cateva zile si o crestere a mortalitatii, a declarat Hans Kluge, directorul filialei europene a Organizatiei Mondiale a Sanatatii, potrivit AFP, citata de RomaniaTV. © Photo : Facebook…

- CHIȘINAU, 27 oct – Sputnik. Masurile de prrevenire a raspandirii COVID-19 vor fi inasprite in Federația Rusa de miercuri, 28 octombrie. Decizia a fost luata de „Rospotrebnadzor”, transmite RIA Novosti. © Photo : Facebook / Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova /…