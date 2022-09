Cum să scăpăm de porii dilatați folosind tehnologia laser Porii sunt esențiali pentru sanatatea pielii deoarece permit transpirației și uleiurilor sa ajunga la suprafața pielii. Cu toate acestea, unii dintre noi se confrunta cu pori dilatați, in special in jurul nasului și pe obraji. Cauzele comune pentru porii dilatați includ genetica, varsta, expunerea la soare și tipul de piele. Care sunt factorii care contribuie la dilatarea porilor? Principala cauza a porilor dilatați o reprezinta varsta deoarece pe masura ce imbatranim, imbatranirea pielii accelereaza și ea, iar acest lucru poate cauza dilatarea porilor. O alta cauza frecvent intalnita este expunerea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

