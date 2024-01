Cum să păstrezi curățenia în curte pentru a menține spațiul exterior ordonat și plăcut Curtea ta este o extensie a casei tale si, prin urmare, merita sa fie un spatiu primitor si bine intretinut. Pastrarea curateniei in curte contribuie atat la o estetica placuta, cat si la starea ta de bine generala. Iata cateva strategii si sfaturi practice pentru a mentine curtea intr-o forma impecabila, astfel incat sa te poti bucura de fiecare moment petrecut in spatiul exterior Planificare si organizare Primul pas catre o curte curata este sa creezi un plan de actiune si sa organizezi spatiul in mod corespunzator. Identifica zonele cu potential ridicat de dezordine, cum ar fi locurile de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Iliuta, presedintele Consiliului Judetean Calarasi, a fost acuzat de abuz in serviciu, fals intelectual in forma continuata si santaj. Achitarea in prima instanta s a facut conform portalului instantelor de judecata in baza art. 16 alin. 1 lit. b teza I si a II a C. proc. pen. fapta nu este prevazuta…

- Cornel Bulancea face o noua sesizare catre Primul ministru al Romaniei, Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, Curtea de Conturi, IPJ Constanta, Institutia Prefectului judetului Constanta si catre Directia Generala Anticoruptie si Serviciul judetean anticoruptie Constanta si cere…

- Decizia Tribunalului Bucuresti de a constata legalitatea rechizitoritoriului intocmit de procurorii DNA a fost atacata la Curtea de Apel Bucuresti. CAB va analiza contestatiile anul viitor.Curtea de Apel Bucuresti a stabilit data la care va analiza contestatiile formulate in procesul in care Constantin…

- Dosarul a fost preluat de Curtea de Apel București, in cele doua luni de la izbucnirea scandalului nefiind audiata nicio persoana in acest dosar.Dupa ce o tanara de 17 ani și-a acuzat de viol colegi din AUR, principalii suspecți in dosar nu fusesera audiați la Slobozia, potrivit Realitatea Plus.…

- Miruna Pascu, mama soferului drogat in varsta de 19 ani care a omorat doi tineri in localitatea 2 Mai in luna august, a fost plasata in arest la domiciliu, conform unei decizii a Curtii de Apel Bucuresti, de joi, 9 noiembrie. Decizia este definitiva.Curtea de Apel Bucuresti a admis cererea de inlocuire…

- Firma din Bacau care a blocat in contestații licitația pentru contractul de 66 de milioane de euro fara TVA pentru construirea noului stadion „Gheorghe Hagi”, din Constanța, a pierdut procesul. SSAB AG a depus oferta, alaturi de Erbașu SA București, insa a fost exclusa din competiție, iar Curtea de…

- Mulți oameni prefera sa doarma cu ușa inchisa, pentru a fi mai cald in camera sau din motive de siguranța. Pe de cealalta parte, specialiștii sunt de parere ca nu este alegerea potrivita. De ce? Aflați in randurile urmatoare. De ce nu este bine sa dormi cu ușa inchisa Oamenii de știința și specialiștii…

- Gestionarea corecta a deșeurilor și colectarea separata a acestora este in continuare una din prioritațile ADID TIMIȘ care abordeaza toate canale posibile pentru ca infromațiile transmise sa ajunga la un numar cat mai mare de persoane. Pentru a realiza cu succes aceste activitați și pentru atingerea…