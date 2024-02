Curățenia de primăvară în Sectorul 5: Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase SALUBRIZARE SECTOR 5 S.A. ofera un program de colectare gratuita a deșeurilor voluminoase pentru locuitorii Sectorului 5 al Municipiului București. Deșeurilor voluminoase sunt deșeurile grele și de mari dimensiuni ce nu pot fi colectare prin modalitatea standard de colectare in cadrul programelor de menajer și deșeuri reciclabile, neputand fi depozitare in saci sau in alte containere de colectare clasice, fara a incadra insa și aparatele electrocasnice și alte echipamente electrice. Obiecte care intra in categoria de deșeuri voluminoase: Obiecte de mobilier sau accesorii ale acestora Fotolii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

