Cum să alegem corect ceaiul? Cum sa deosebim ceaiul proaspat de cel vechi si cel veritabil de fals Frunzele proaspete de ceai dau impresia de prospetime, acestea au o culoare stralucitoare, forma buna, si structura destul de densa. Frunzele de ceai vechi sint de culoare ștearsa, forma diferita, solide. Ceaiul proaspat este moale la atingere si daca este frecat in palme nu se farima usor. Ceaiul vechi este uscat si usor se Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

