Cum să decongelezi corect peștele Peștele aduce numeroase beneficii pentru sanatate, datorita conținutului sau bogat in nutrienți esențiali. Peștele congelat este o opțiune populara in multe gospodarii și in industria alimentara pentru ca așa se poate pastra pe perioade mai indelungate. Dar pentru ca peștele este un aliment ușor perisabil, este foarte important sa știm cum sa descongelezi corect peștele.Despre peștele congelatCongelarea incetinește deteriorarea peștelui și pastreaza prospețimea acestuia pe o perioada mai lunga de timp. Congelarea rapida la temperaturi foarte scazute impiedica dezvoltarea bacteriilor și a altor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Periuța de dinți este un obiect de igiena personala extrem de important, caruia ar trebui sa ii acordam o atenție deosebita. Este foarte important sa optam pentru o periuța de calitate, dar mai ales sa o schimbam la timp. Cat de des trebuie inlocuita și de ce. La cat timp trebuie sa inlocuim periuța…

- Somnul de calitate joaca un rol important in menținerea starii de sanatate. In timpul somnului, organismul lucreaza la repararea țesuturilor, la consolidarea memoriei și echilibrarea hormonilor. Din pacate, prea puține persoane se bucura cu adevarat de un somn bun – studiile au aratat ca la nivel mondial,…

- Din randurile de mai jos vei afla cum sa te ocupi adecvat de colecția ta de parfumuri, pentru a le menține calitatea in timp. Citește de ce este esențial sa pastrezi corect aromele preferate și care sunt factorii care le pot influența calitatea. In plus, vei ințelege cum sa alegi locul potrivit pentru…

- "Precipitații vor aparea cu precadere in jumatatea de nord a teritoriului. Pe tot parcursul intervalului vor fi perioade in care vom avea nebulozitate și precipitații, in transformare, de data aceasta, pe fondul aversei de aer cald. Vor fi mai ales ploi in zonele joase de relief, și precipitații mixte,…

- Un detaliu mic, dar care a facut furori la noi in țara, imparțind romanii in doua tabere. In timp ce unii nu sunt deloc deranjați de schimbare, alții nu rateaza nicio ocazie sa iși exprime nemulțumirea. Dar de ce s-a ajuns aici? Afla, din randurile de mai jos, de ce sunt capacele atașate de sticle […]…

- Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), anunț important! Meteorologii au anunțat unde va ninge in acest sfarșit de saptamana. Frigul revine dupa cateva zile cu temperaturi de primavara.

- Electronic Entertainment Expo, sau E3, candva cel mai important show de gaming din lume, este oficial anulat. ESA (Entertainment Software Association), entitatea care organiza E3 a anunțat oficial ca evenimentul nu este permanent anulat, insa aceasta nu este o surpriza pentru oricine a urmarit acest…

- Pescaria Bercu nou va deschide un magazin de comercializare a peștelui proaspat la Carei, pe strada Ignișului nr.15, langa magazinul Penny, in piața de alimente din Carei. Marți, 12 decembrie 2023, de la ora 10,00, se deschide ușa magazinului ce va comercializa pește proaspat. Orașul Carei nu a avut…