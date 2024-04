Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu, una dintre cele mai cunoscute și controversate vedete ale Romaniei, a fost mereu subiect de interes și speculație, notorietatea ei necunoscand limite. Pe parcursul carierei sale, diva a fost in centrul atenției publicului, atat pentru activitatea sa profesionala, cat și pentru viața…

- Peștele aduce numeroase beneficii pentru sanatate, datorita conținutului sau bogat in nutrienți esențiali. Peștele congelat este o opțiune populara in multe gospodarii și in industria alimentara pentru ca așa se poate pastra pe perioade mai indelungate. Dar pentru ca peștele este un aliment ușor perisabil,…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit motivul pentru care iși vinde apartamentul din Dubai. Proprietatea, care are 65 de metri patrați, a fost scoasa la vanzare de fosta prezentatoare de televiziune cu suma de 398.000 de euro. In urma cu cateva zile s-a aflat ca Bianca Dragușanu iși vinde apartamentul din Dubai.…

- Feng Shui exista de mulți ani, dar cum ramane cu utilizarea lui in baie? Se spune ca unele schimbari vor aduce prosperitate și noroc in casa dumneavoastra. De ce trebuie sa ținem ușa la baie mereu inchisa Mai intai, sa aflam ce inseamna, de fapt, Feng Shui. Traducerile directe sunt „vant” și „apa”…

- Invitat la GSP Live, antrenorul Ciprian Panait a analizat prima repriza a derby-ului Dinamo - Rapid, incheiata la egalitate, scor 1-1. Ciprian Panait a remarcat o lipsa de agresivitate și de atitudine in jocul Rapidului. EXCLUSIV. Ciprian Panait, la pauza meciului Dinamo - Rapid „Dinamo a facut ce…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la ceremonia organizata in Parcul Carol I de ziua Unirii Principatelor Romane, ca ”este important sa conștientizam ca deciziile pe care le vom lua in acest an electoral vor influența cursul țarii noastre, iar fiecare vot reprezinta un angajament profund…

- Marius Budai vine cu vești extrem de important pentru pensionari. Ce se mai intampla cu pensiile in 2024 și ce trebuie sa știe aceștia? Ministerul Muncii a anunțat ca in acest an nu s-a schimbat impozitarea pensiilor contributive, ci doar a celor de serviciu, unde a fost introdusa impozitarea graduala…

- Va fi modernizat un drum important din Cocu! Este oficial! Astazi a fost semnat Contractul pentru modernizarea drumului comunal DC 176 care traverseaza satele Rachițele de Sus și Rachițele de Jos. ”Este o investiție in valoare de 14,3 milioane de lei, din care 11,8 milioane de lei din fonduri guvernamentale…