Cum s-au imbracat vedetele la iHeart Music Awards 2024 Premiile muzicale iHeart Radio sunt decernate celor mai populari artiști și celor mai iubite melodii din ultimul an. La ceremonie participa, an de an, nume importante din industrie. La fel ca la orice eveniment de anvergura, toți ochii sunt indreptați catre covorul roșu. Iata in continuare cum s-au imbracat vedetele la iHeart Music Awards 2024! Cher Beyonce SZA Katy Perry Ice Spice Jennifer Hudson Meghan Trainor Jared Leto Avril Lavigne Tori Spelling Lance Bass AJ McLean The post Cum s-au imbracat vedetele la iHeart Music Awards 2024 appeared…