- Un roman care a caștigat 500.000 de lire la loterie in Anglia, s-a intors a doua zi la munca ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat. Marius Preda livreaza pizza de mai bine de 4 ani, de cand s-a mutat in Marea Britanie. Sunt foarte fericit ca am castigat si sunt extrem de entuziasmat, o astfel de suma…

- ”Bomboana pe Coliva” este o noua ceremonie muzicala care, in accepțiunea organizatorilor, un grup de profesioniști in domeniul muzical cu simț al umorului, ii va desemna pe cei mai slabi cantareți romani. Ceremonia, al carei scop declarat este insanatoșirea mediului artistic romanesc se vrea opusul…

- Celine Dion, super apariție la premiile Grammy 2024! Cum arata artista care se lupta cu o afecțiune incurabila Continue reading Celine Dion, super apariție la premiile Grammy 2024! Cum arata artista care se lupta cu o afecțiune incurabila at Tabu.

- Theo Rose și Anghel Damian au deveni parinți anul trecut, cand a venit pe lume Sasha, care le-a schimbat total viața. Artista a vorbit recent despre un amanunt mai puțin știut publicului larg. Mai exact, este vorba despre momentul in care a aflat ca va deveni mama.Artista a mers in Thailanda alturi…

- Cristi Minculescu implinește astazi 65 de ani. Pentru artist, data de astazi are o alta semnificație, poate mai importanta decat aniversarea. De ziua sa, in urma cu 44 de ani, a fost acceptat drept solistul Iris, formația devenita simbol muzical al rezistenței culturale pentru generații de iubitori…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff, principala favorita, s-a calificat in finala turneului de la Auckland, pentru al doilea an consecutiv. Premiile totale la Auckland sunt de 267.082 de dolari.Campioana in exercitiu s-a impus cu 6-3, 6-1 in fata spaniolei Emei Navarro, cap de serie numarul…