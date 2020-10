Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Carțu (64 de ani), președintele CS U Craiova, a comentat situația de la Dinamo, echipa salvata de la retrogradare sezonul trecut de decizia creșterii numarului de echipe din Liga 1 la 16. „De cand au scapat de retrogradare cu decizii la Federație, e o adevarata telenovela. Caracteristic, ca tot…

- Din sezonul 2020-2021, sistemul competițional in CASA Liga 1 se va schimba. Astfel, la startul competiției vor fi 16 echipe in loc de 14 ca pana acum.”Vor fi, așadar, 30 de etape in sezonul regulat, iar in faza a doua se va intra in sistemul play off/out, cu șase echipe in play-off, cu meciuri…

- Grupul de suporteri „Skins Berceni”, susținatori ai lui FCSB, au fost revoltați de decizia FRF de astazi, cu ajutorul careia rivala Dinamo s-a salvat de la retrogradare. Azi, FRF a decis ca numarul echipelor din Liga 1 sa creasca la 16 din sezonul urmator;Astfel, Dinamo, penultima in prima divizie,…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a decis, astazi, majorarea numarului echipelor din Liga I, de la 14 la 16, incepand cu sezonul 2020-2021. Consultarea membrilor Comitetului Executiv a fost...

- In sedinta defasurata astazi, Comitetul Executiv al FRF a hotarat sa salveze Dinamo de la retrogradare. Liga 1 va avea 16 echipe din urmatorul sezon, fosta echipa a Securitatii fiind astfel salvata de la o retrogradare mai mult ca sigura. Ultima clasata din acest sezon, Chindia Targoviste va disputa…

- Comitetul Executiv al FRF a decis creșterea numarului de echipe in liga I de la 14 la 16, decizie care salveaza Dinamo de la retrogradare. In aceste condiții, doar Chindia Targoviște va juca un baraj de menținere in Liga 1 cu cei de la CS Mioveni.Citește și: Cozmin Gușa, intrebare delicata…

- Antrenorul FC Dinamo, Gheorghe Mulțescu, lasa sa se inteleaga ca formatia lui a scapat de retrogradare dupa ultima etapa a play-out-ului ligii I, in care a remizat, acasa, scor 1-1, cu FC Viitorul, potrivit news.ro."(N.r. - intrebat daca s-a incheiat cu bine totul) Da, bineinteles, numai pentru…

- Chindia Targoviste a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1 (1-0), echipa Academica Clinceni, in etapa a XII-a a play-out-ului Ligii I. Chindia, ultima clasata, obtine prima victorie dupa sase infrangeri consecutive si tot prima sub conducerea lui Emil Sandoi si se apropie la un punct…