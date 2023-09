Stiri pe aceeasi tema

- Deși termenul de finalizare a lucrarilor de renovare a unui numar de șapte strazi din municipiul Sfantui Gheorghe este sfarșitul acestui an, firmele contractante au lucrat cu spor, in cursul acestei saptamani, pentru ca pe acestea sa se poata circula in bune condiții luni, 11 septembrie, in prima…

- Astfel, specialiștii le recomanda parinților sa fie atenți la cinci lucruri, asta pentru a le asigura o tranziție lina și un an școlar cat mai bun.Starea generala de sanatate ”Inceperea unui nou an școlar se apropie și grijile parinților cresc in aceasta perioada, atat pentru a le asigura copiilor toate…

- Un barbat de 42 ani a fost retinut de politisti, dupa ce s-a catarat pe o schela de constructii si a intrat intr-un apartament din Sectorul 1 al Capitalei, de unde a furat bunuri in valoare de 5.000 euro.

- O fetita s-a electrocutat in timp ce se juca intr-un parc pentru copii din Sectorul 6 al Capitalei. Ea a atins un stalp de iluminat public și a fost dusa la spital. Medicii spun ca va ramane internat cel puțin 24 de ore.

- Doi tineri de 18, respectiv 21 de ani, sunt acuzați ca au furat peste 70 de tablete de la școala gimnaziala 'George Bacovia" din Sectorul 4 al Capitalei. Ca sa fie tacamul complet, aceasta școala se afla vis a vis de Secția 16 de Poliție din București. Tanarul de 18 ani a fost surprins de camerele de…

- ”In aceste zile, Romania si Europa resimt cu intensitate efectele schimbarilor climatice prin furtuni violente, valuri intense de caldura si incendii de vegetatie amplificate de temperaturile atipic de ridicate”, a scris presedintele pe Facebook.Seful statului arata ca ”suntem martori la fenomene meteo…

- Imagini halucinante au fost surprinse in parcul Ștefan cel Mare, din Sectorul 2 al Capitalei. In imagini se vede cum un barbat și familia lui au fost agresați și jigniți de polițiști locali. Totul, pentru ca aceștia ar fi refuzat sa se legitimeze in fața oamenilor legii.Barbatul povestește ca a fost…

- Caz revoltator la o școala din Sectorul 4 al Capitalei. Mai mulți parinți se plang ca au fost anunțați ca trebuie sa dea mulți bani pentru ca ai lor copii sa aiba scaune și mese in clasa, la inceput de an. Asta deși unitatea de invațamant respectiva abia a fost renovata din bugetul local.