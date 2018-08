Cum reușește Nico să arate impecabil la 47 de ani Nico este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi. Are 47 de ani, insa de-alungul timpului a reușit sa se mențina impecabil, fara prea mult efort. Nico este casatorita de 20 de ani cu cel care ii este și impresar și spune ca secretul unei casnicii perfecte este ca amandoi știu sa țina cont de nevoile celuilalt. „O schimbare trebuie sa fie cat mai naturala, injecțiile mai ales. Eu sunt ok cu mine, cu greutatea asta e mai greu, ca nu pot sa mai slabesc. Daca aș fi fost mai slabuța, aș fi purtat și eu niște ținute mai extravagante și cat mai sexy pentru ca fiind artist trebuie sa fii mai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

