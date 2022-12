Stiri pe aceeasi tema

- O vedem tot timpul cu zambetul pe buze pe micile ecrane, insa Ramona Olaru a trecut și prin momente dificile in cariera ei, iar asistenta TV a oferit declarații exclusive la Antena Stars despre cum a reușit sa depașeasca situațiile tensionate din viața ei. Iata ce a marturisit logodnica lui Catalin…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Carmina Varciu a oferit mai multe detalii despre relația pe care o are cu iubitul ei. Fiica lui Liviu Varciu și-a gasit adevarata fericire in brațele partenerului ei. Cei doi se iubesc inca din copilarie.

- Amalia Nastase a dezvaluit, in cadrul unui interviu facut in exclusivitate pentru Antena Stars, care este secretul relației dintrea ea și soțul sau. Vedeta a precizat ca cel mai mult intr-o relație conteaza respectul și increderea in partener. Ce declarații a facut Amalia.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deea Maxer a vorbit despre o perioada mai dificila din viața ei. Vedeta a reușit sa treaca peste toate cu sprijinul partenerului ei de viața. Cat de mult a ajutat-o Dinu Maxer pe soția lui in acele momente.

- Claudia Patrașcanu iși sarbatorește ziua de naștere. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, artista a facut dezvaluiri despre cum va petrece in aceasta zi speciala. Iata alaturi de cine va sta cantareața toata ziua!

- Au trecut 7 ani de cand Vadim Tudor s-a stins din viața, iar fata lui, Lidia Tudor, a vorbit deschis despre bunurile pastrate de la tatal lor. Iata ce declarații exclusive a oferit aceasta pentru Antena Stars!