Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Știrile Antena Stars, Natalia Mateuț a vorbit despre cum se menține in forma. Vedeta are o silueta de invidia. Iata ce marturisiri a facut co-prezentatoarea de la Xtra Night Show!

- Iuliana Marciuc se poate lauda cu un fiu așa cum orice mama iși dorește! Cei doi au o relație foarte buna, iar David are cea mai mare incredere in parinții lui. Iata cum a reușit Iuliana Marciuc sa se apropie de fiul ei și de ce nu crede in relația de prietenie cu copiii.

- Disparut din spațiul public in ultimele saptamani, Gigi Becali, patronul echipei de fotbal FCSB, a declarat ca s-a retras la Manastirea din Comana, pe care chiar el a finanțat-o, unde a ținut post negru timp de cinci zile. ...

- Emma Ștefan este o vedeta indragita și face diminețile mai frumoase la Radio Zu. De-a lungul anilor a trecut prin mai multe perioade dificile și marturisește ca are anumite „trucuri” pe care le pune in aplicare pentru a merge mai departe, avand zambetul pe buze.

- Loredana Groza a ajuns la frumoasa varsta de 53 de ani, insa se menține in forma și are o silueta de invidiat. Chiar daca are un program incarcat, iși face mereu timp pentru a merge la sala. Cum se menține in forma Loredana Groza Sportul este un factor esențial pentru o viața sanatoasa și un corp foarte…

- Mersul pe jos face piciorul frumos! Inna respecta aceasta zicala. Artista reușește mereu sa se mențina in forma și nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinde de paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania. Iata cum a fost filmata celebra cantareața pe strazile din București!

- Invitata in platoul Știrilor Antena Stars, Carmen Bruma a vorbit despre secretul unei siluete perfecte. Vedeta a spus care sunt pașii pe care ii urmeaza de ani buni și cum reușește sa se mențina intr-o forma de invidiat.

- La 49 de ani, Victoria Beckham arata mai bine ca oricand, iar de-a lungul timpului, fanii ei s-au intrebat mereu cum reușește creatoarea de moda sa ramana intr-o forma atat de buna. Ei bine, recent, ea a impartașit o serie de poze pe pagina de Instagram, in care ofera fanilor ei o privire asupra dietei…