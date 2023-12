Cum reduce Noua Zeelandă emisiile de metan generată de creșterea animalelor Noua Zeelanda, țara cu 10 milioane de bovine și 26 de milioane de oi, se confrunta cu provocarea reducerii emisiilor de metan din creșterea animalelor pentru a-și atinge obiectivele climatice. Pentru a realiza acest lucru, țara utilizeaza știința și politica intr-un efort de a limita emisiile puternicelor gaze de sera provenite de la creșterea animalelor. Tehnologia este pusa in aplicare intr-un mod inedit, cu taurii tineri fiind studiați folosind un dispozitiv cunoscut sub numele de GreenFeed, care masoara cu precizie emisiile de metan provenite din sistemul lor digestiv. Aceasta metoda este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

