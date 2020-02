Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 29 de ani din Ramnicu Sarat care marti s-a prezentat la Spitalul Judetean Buzau cu febra, dureri musculare si tuse, spunand ca a venit recent din Italia, nu este infectata cu coronavirus, ci are gripa de tip A.

- Pe langa aroma inconfundabila pe care o ofera preparatelor culinare, busuiocul este si un excelent remediu natural. In India, busuiocul este numit Tulsi (Busuioc sfant) si este considerat in Ayurveda „Regina Plantelor Medicinale. Este venerat ca planta sacra, cu putere vindecatoare, iar beneficiile…

- Saptamana trecuta, pragul epidemiologic de gripa si infectii acute ale cailor respiratorii a fost depasit. Daca situatia se mentine inca doua saptamani consecutiv, va fi declarata perioada epidemica.

- Epidemia de coronavirus nou ar putea atinge apogeul peste sapte sau zece zile, a declarat marti un specialist chinez in afectiuni respiratorii, intr-un interviu acordat agentiei Xinhua potrivit Agerpres. Zhong Nanshan, specialist in afectiuni respiratorii si membru al Academiei de Inginerie din China,…

- Scolile din municipiul Constanta au primit covorase si substante dezinfectante pentru a preveni riscul de imbolnavire la copii, avand in vedere numarul crescut de afectiuni respiratorii. Acestea au fost amplasate la intrarile si iesirile din unitatile de invatamant, potrivit news.ro.Primaria…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, in ultimele trei saptamani, peste 2.400 de brașoveni au ajuns la medic cu infecții acute ale cailor respiratorii, peste 650 de bolnavi cu pneumonie, dar și aproape 300 de persoane afectate de virusul gripal. In perioada…

- Pe parcursul iernii, probabilitatea sa te imbolnavești este semnificativ mai mare decat in restul anului, de la raceala și gripa pana la o varietate foarte mare de alte afecțiuni. In contextul in care copiii sunt cei mai vulnerabili la raceala, gripa și alte afecțiuni respiratorii, un profesor din Statele…