- Jocul de ruleta iși are originile in secolul al XVII-lea, in Franța. Cuvantul „ruleta” inseamna „roata mica” in franceza. Matematicianul și fizicianul Blaise Pascal a incercat sa creeze o mașina perpetua – un dispozitiv care sa se miște fara a avea nevoie de energie suplimentara. In 1655, Pascal a inventat…

- Jocurile de carți și ruleta sunt doua dintre cele mai importante variante de jocuri de noroc pe care le pot incerca pasionații de pretutindeni. Cu o istorie tumultoasa și foarte indelungata, ruleta nu a parasit niciodata locul fruntaș ocupat in topul preferințelor gamblerilor, in vreme ce Blackjack-ul…

- In lumea imensa a divertismentului online, posibilitațile de distracție și explorare sunt practic nelimitate. Acest domeniu s-a extins mult dincolo de formele tradiționale, oferind o diversitate și un farmec aparte. De la platformele de streaming la jocurile interactive și lumea palpitanta legata de…

- People applying for visas to visit Europe’s Schengen area will soon do so via an online platform, under a change adopted by EU foreign ministers on Monday, according to Euractiv. The shift towards digitalisation of the visa process will also do away with the need for applicants to get a sticker in their…

- Rata anuala a inflației a incetinit in octombrie la 8,1%, serviciile și mancarea continuand insa sa se scumpeasca consistent, arata datele transmise luni de Institutul Național de Statistica. Cele mai mari scumpiri le-au avut biletele de avion, detergenții și energia termica. Apa și produsele de igiena…

- Poliția Romana a fost sesizata cu privire la existența unor noi modalitați de comitere a fraudelor cu investiții, prin care indivizii sau entitațile necinstite promit investitorilor potențiali oportunitați de investiții extrem de profitabile, dar care, in realitate, nu exista sau sunt inșelatoare.Investițiile…

- Magnatul pro-rus fugar Ilan Sor, acuzat de autoritatile din Republica Moldova ca a supravegheat o schema de ”cumparare” a alegatorilor, a parasit Israelul in aceasta saptamana, dar nu se stie unde se afla, a declarat un oficial Interpol, citat de Reuters și Agerpres. Ilan Sor a fost condamnat la 15…

- Ioana Laura Bunda, soția primarului din Boțești, Nicolae Mihai Bunda, in virsta de 32 de ani și mama a trei copii s-a spanzurat in aceasta dimineața. Tragedie, in aceasta dimineața, in localitatea Boțești din județul Argeș, acolo unde soția primarului a fost gasita moarta in casa. Ar fi suferit de depresie…