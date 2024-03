Stiri pe aceeasi tema

- Dreptul de a fi vizitat de membrii familiei (sau de alte persoane cu aprobarea șefului centrului de reținere și arestare preventiva), se acorda zilnic de luni pana duminica inclusiv, in funcție de litera cu care incepe numele arestatului: luni -D,H,L,M,V, marți -A,E,N,R,Z, miercuri -B,O,P,S,Ș; joi -C,G,I,T,Ț;…

- Tot mai mulți din cei care nu au un loc de munca oficial și un venit se gindesc sa iși asigure o pensie minima la batrinețe. In acest sens exista și o lege care permite moldovenilor sa iși asigure benevol și individual dreptul la pensie, prin procurarea stagiului de achitare. Și daca unii ar fi dispuși…

- Uneori am impresia ca s-a produs o involutie pe care destul de puternic o vedem marcata prin ceea ce se intampla. Si mi-as permite chiar sa propun o modificare a Constitutiei la capitolul „drepturi cetatenesti” si anume un nou drept fundamental – „dreptul la haos”. Cred ca pentru momentul de acum ar…

- Camelia Șucu se numara printre cele mai de succes femei de afaceri din Romania, avand o avere de 55 de milioane de euro. Este absolventa de Medicina, dar viața a avut alte planuri cu ea și a intrat in antreprenoriat in urma cu 3 decenii. A fost casatorita cu Dan Șucu pana in 2007 cand […] The post Cum…

- Toate persoanele asigurate și cele indeplinind obligații militare, care au suferit pierderi totale sau parțiale ale capacitații de munca din cauza accidentelor, bolilor profesionale sau bolilor obișnuite, au dreptul de a solicita pensia de invaliditate.

- Accident rutier pe DN 14B, la Mihalț: O persoana ranita, in urma unei coliziuni intre doua mașini Accident rutier pe DN 14B, la Mihalț: O persoana ranita, in urma unei coliziuni intre doua mașini Un accident rutier a avut loc luni, 25 decembrie, pe drumul național DN 14B, in dreptul localitații Mihalț.…

- Marinarul, un georgian in varsta de 23 de ani, a fost dat disparut, marți dupa-amiaza, de la bordul unei nave sub pavilion Vanatu, aflata la circa 60 de mile marine departare de statiunea Olimp, informeaza Replica Online.Cei de pe nava aflata in dreptul stațiunii Olimp a reusit sa contacteze vasul Gsp…