Cum poate arăta un război declanșat de Rusia în Ucraina: scenariile unui fost comandant al forţelor NATO Fostul comandant suprem al forțelor armate aliate NATO, James Stavridis, a explicat intr-un editorial pentru revista americana Time care sunt posibilele scenarii militare ale unei intervenții ruse in Ucraina. Citiți mai jos articolul integral, preluat de Rador: In ultimele cateva luni, Ucraina și partenerii sai occidentali au urmarit cum Rusia construiește metodic o forța puternica de peste 100.000 de soldați la granița lor comuna. Deși susține ca nu intenționeaza o invazie, președintele Vladimir Putin are mai multe obiective. El vrea sa para puternic și hotarat pentru baza sa electorala interna;… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Via Carpatia cuprinde retele de infrastructura rutiera din sapte state: pleaca din Lituania ajunge in Polonia, trece prin Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia. Via Carpatia este un plan transnational de constructie de autostrazi. La el au aderat Lituania, Polonia, Slovacia si Ungaria in 2006.…

- NATO a respins joi solicitarea Moscovei ca Alianta sa renunte la aderarea Ucrainei si a insistat asupra importantei parteneriatului sau cu Kievul, relateaza AFP. "Nu vom face niciun compromis asupra dreptului Ucrainei de a-si alege propria cale, nu vom face niciun compromis asupra dreptului NATO de…

- Președintele american Joe Biden a dezvaluit planurile țarii in cazul "invaziei" Rusiei in Ucraina. Potrivit liderului american, Washingtonul va transfera forțe in țarile NATO din Europa de Est: Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Republica Ceha și Estonia. In același timp,…

- Guvernul sârb și Rosatom, compania nucleara a Rusiei, au semnat un acord pentru construirea unui centru de cercetare în domeniul tehnologiilor nucleare și de creare a unei companii comune care sa realizeze proiectul în Serbia, relateaza Euractiv.Înțelegerea încheiata…

- Președintele american Joe Biden va avea joi consultari cu noua țari est-europene membre ale NATO despre convorbirea pe care a avut-o cu președintele rus Vladimir Putin și despre temerile legate de o invazie in Ucraina, a anunțat miercuri Casa Alba, potrivit AFP.Joe Biden va avea o discuție telefonica…

- Fiți alaturi de noi la festivalul “top t/bluzau - blues și rock in acelasi loc” care va avea loc in perioada 17-19 decembrie 2021 la Casa Tineretului Buzau. Top t este cel mai vechi festival de muzica rock din Romania avand 32 de ediții incepand cu anul 1983. De-a lungul anilor festivalul a gazduit…

- Peste 10.000 de vizitatori specialisti si public larg au participat la Indagra 2021, intre 27 si 31 octombrie, eveniment organizat de Romexpo impreuna cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR). Potrivit unui comunicat de presa al CCIR, peste 130 de companii din 12 tari si-au prezentat tehnologiile…

- Guvernul polonez a acuzat joi Rusia ca ofera sprijin logistic Belarusului pentru alimentarea valului de migranti care incearca sa treaca granita Poloniei dinspre Belarus si a descris aceasta actiune a Moscovei drept un plan de „agresiune impotriva Poloniei”, informeaza Agerpres . „In opinia guvernului…