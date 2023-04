Cum o citeam pe Iulia Marin Ma tot intreb cum ar fi raspuns Iulia Marin la acuzele ca nu are discernamant sa scrie, ca nu merita sa munceasca, ca nimeni nu are nevoie de ea. Poți cunoaște sufletul unui jurnalist prin condeiul sau. Ii poți auzi bataile inimii, diastola care se prelungește fix la o fraza pe care o parcurgi. Autorul, nevazut, e curios de ceea ce crezi despre textul sau. Il poți simți pe autor ca iți confirma, zambind și dand din cap, complice, ca da, ai ințeles, asta a vrut sa spuna! Ești pe aceeași lungime de unda cu el și nu te poți opri din citit. Sau, din contra, te poți certa, imaginar, dar și real, cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

