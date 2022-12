Stiri pe aceeasi tema

- Sirul firesc de reactii diplomatice si politice ale Romaniei la adresa Austriei ar trebui sa lase loc, treptat, unui proces de normalizare. Toamna sau iarna viitoare, Romania - nu Austria - va fi in cautarea unanimitatii. Dupa o saptamana extrem de agitata, a sosit momentul sa tragem cateva concluzii…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Bruxelles, ca nu va exista un boicot din partea statului roman la adresa Austriei, referindu-se la declarațiile lui Marcel Ciolacu, care anunțase ca Romania iși va folosi dreptul de veto impotriva Austriei care iși dorește președinția OSCE. Șeful…

- Parlamentul European a organizat o dezbatere de urgența pe data de 13.12.2022 in urma blocarii aderarii Romaniei la spațiul Schengen de catre Austria, care s-a folosit de dreptul de veto.Vorbind pe acest subiect, europarlamentarul Cristian Terheș a expus public faptul ca firme austriece au dorit sa…

- Dosarul Schengen s-a dezbatut din nou in Parlamentul European. A fost o dezbatere provocata de votul prin care Austria a blocat extinderea Spatiului european de libera circulatie cu Romania si Bulgaria.

- Europarlamentarul roman Cristian Terheș a declarat marți, in cadrul unei dezbateri a Parlamentului European reunit la Strasbourg, pe tema aderarii Romaniei la Schengen, ca blocajul Austriei este rezultatul unui 'șantaj': Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Iar l-a luat gura pe dinainte pe Rareș Bogdan. Europarlamentarul PNL s-a dezlanțuit la Antena 3, dupa blocarea de catre Austria a aderarii Romaniei la Schengen. Fiecare roman și companie de stat ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece și sa-și mute banii la alte banci, a afirmat razboinic…

- Autoritație romane vor solicita un vot pe aderarea la spatiul Schengen in cadrul Consiliul JAI de joi. Folosim toate canalele. La acest moment ne susțin toate statele membre, inclusiv Suedia și Olanda, cu excepția Austriei. In ceea ce privește Austria, am avut intalniri la nivelurle cele mai inalte.…

- Rareș Bogdan i-a avertizat pe europarlamentarii straini despre pericolul apariției euroscepticismului in Romania in cazul in care țarii noastre i s-ar refuza din nou aderarea la spațiul Schengen. „Au fost extrem de atenți ieri in grup. Ar fi meritat sa le vedeți fețele”, a povestit liberalul la Interviurile…