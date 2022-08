Stiri pe aceeasi tema

- Din fericire, in prezent, epilarea definitiva a parului nu trebuie intrerupta vara. Bunastarea estetica este deosebit de importanta in sezonul in care bikinii, fustele mini și rochiile scurte sunt la ordinea zilei. Indepartarea parului cu laser este posibila și vara, daca tratamentul de epilare definitiva…

- Tara lui Putin: 35- dintre locuitorii Federatiei Ruse considera ca Soarele se invarte in jurul Pamantului, arata un studiu publicat de Centrul pentru cercetarea opiniei publice din Rusia si citat de portalul pro-Kremlin RT. Informatiile au fost traduse de newsmaker.md. Astfel, mai mult de o treime…

- Este minunat sa ne lasam rasfațați de razele soarelui pe timpul verii. Pielea iși face astfel, provizii de vitamina D care este esențiala pentru dezvoltarea și intarirea oaselor, creșterea capacitații sistemului imunitar de a apara organismul și de a lupta impotriva infecțiilor, reglarea ritmului cardiac…

- Vineri, 29 iulie, autobuzele TUP Turda vor avea un program special de funcționare. Practic traficul prin centrul Turzii va fi deviat din cauza manifestarilor dedicate Zilei Imnului Național. Astfel, vineri, 29 iulie 2022, in intervalul orar 09:30 -11:00, circulația in centrul Turzii va fi intrerupta…

- Vergeturile sunt dungi lungi și inguste, dungi sau linii care apar pe piele. Ele apar atunci cand pielea este intinsa brusc și sunt extrem de frecvente. Oricine poate dezvolta vergeturi, deși acestea tind sa afecteze mai mult femeile decat barbații.Ce sunt vergeturile?Ele pot aparea pe o serie de parți…

- Pielea este organul care ne imbraca corpurile, frontiera dintre interior si exterior.Pielea noastra intra in contact direct cu lumea si din acest motiv este un simbol in a stabili contacte si a trage liniile intre noi si altii. Modul in care pielea noastra arata si starea ei ne spun multe despre noi…

- ONG-urile au semnat o petiție prin care semnaleaza mai multe nereguli atat in modul de legiferare, cat și in conținutul actului normativ. Organizațiile semnatare susțin ca ordonanța de urgența afecteaza drepturile și libertațile cetațenilor, iar SRI și STS primesc puteri sporite. Guvernul Romaniei a…

- Proprietarul fostei autogari care a funcționat in centrul municipiului Suceava, SC Transporturi Auto SA, a obținut aproape toate avizele pentru a putea incepe construcția imobilului unde vor exista spații comerciale și apartamente de locuit. Practic, mai este nevoie doar de autorizația de ...