Pe masura ce vantul rece de iarna iși face simțita prezența și temperaturile scad, pielea noastra incepe sa simta efectele. Pielea uscata, lipsita de stralucire, poate deveni o problema comuna in aceasta perioada a anului. Insa, cu o rutina adecvata și cateva trucuri speciale, putem sa ne menținem pielea hidratata, sanatoasa și stralucitoare. Rolul hidratarii in ingrijirea pielii de iarna Potrivit divamag.ro , hidratarea este esențiala pentru sanatatea pielii, mai ales in timpul iernii. Aerul rece și umiditatea scazuta pot extrage umiditatea naturala a pielii, lasand-o uscata, iritata și uneori…