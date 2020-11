Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul medicilor din Romania a anunțat ca prof. dr. Alexandru Oproiu s-a stins din viața luni dimineața. Reputatul medic gastroenterolog a trecut in neființa, cu doua saptamani inainte de implinirea varstei de 90 de ani.

- O tanara in varsta de 22 de ani, din București, a fost uitata patru zile intr-un ospiciu, dintr-o greșeala incredibila a unui echipaj de poliție. In timp ce aceasta era inchisa intr-un salon al Spitalului de Psihiatrie „Prof. dr. Al. Obregia”, a fost data disparuta și cautata cu disperare chiar de colegii…

- George Becali a primit un nou refuz de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, care a respins cererea prin care omul de afaceri solicita sa fie reabilitat. Acesta are mai multe interdictii dupa ce in anul 2015 a fost eliberat conditionat din inchisoare. ALERTA in PNL. Doi deputați au ajuns la ATI.…

- Mihai Lasca, organizatorul protestelor din Oradea impotriva purtarii mastilor sanitare in plina pandemie de coronavirus, este administratorul unei firme de protectie si paza, fost arestat preventiv intr-un dosar DIICOT legat de o grupare de falsificatori de carduri, transmite Bihoreanul. Dosarul DIICOT…

- Detalii de ultima ora despre descinderile de ieri, de la Spitalul Județean Arad și DSP Arad. Parchetul de pe langa Judecatoria Arad a transmis ca dosarul in care se desfasoara, in rem, acte de urmarire penala si in cadrul caruia miercuri au avut loc perchezitii la sediul Directiei de Sanatate Publica…

- „Am ieșit din pușcarie unde am stat 23 din 24 de ore in celula. Stare mea de sanatate nu mi-a permis sa ies mai mult la activitați. A fost o perioada grea. La pușcarie nu este ușor. Pentru cei slabi de inger sau pentru cei care intra fara o recomandare e foarte greu. Eu nu ma plang de pușcarie, a…