Caramelul este un produs de cofetarie de culoare portocaliu inchis, produs prin incalzirea zaharului. Poate fi folosit ca aroma in budinci și diferite alte deserturi, ca umplutura in bomboane sau ca topping pentru inghețata. Rețeta caramel. Cum sa faci cel mai dulce sos din lume Sosul caramel se face prin amestecarea zaharului caramelizat cu smantana. […] The post Cum faci caramel, cel mai dulce sos pentru orice desert VIDEO appeared first on IMPACT .