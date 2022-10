Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti seara, dupa discursul susținut la Adunarea Generala a ONU, ca Romania nu se va confrunta cu o criza a alimentelor, chiar daca vor exista cresteri de preturi la unele produse. ”Nu cred ca in Romania vom avea o criza alimentara si nu cred ca undeva in Europa…

- 63.000 de vouchere sociale au fost blocate de oficialii din Guvern, dupa ce s-a constatat ca beneficiarii aveau venituri de peste 1.500 de lei, a anunțat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș. Autoritațile au stabilit ca peste 63.000 dintre beneficiarii care au primit voucherele sociale…

- Serviciile secrete din Rusia au reținut un cetatean rus, suspectat ca a transmis informații militare secrete Ucrainei, au anunțat, marți, agențiile de presa ruse, citand agenția federala de securitate FSB, transmite Reuters. ”FSB a descoperit ca un cetatean rus (comitea fapta) de inalta tradare prin…

- Tarifele de referinta la politele RCA publicate de ASF si calculate de KPMG vin cu cresteri consistente, cele mai notabile fiind la categoria de varsta sub 30 de ani, unde se inregistreaza un avans al tarifului de referinta intre 13% si 23% in august 2022, fața de februarie 2022. Prin urmare, tariful…

- Un barbat din Ucraina, refugiat in Romania, a fost acuzat ca a violat o fetita, in Bucuresti. El a fost dat in urmarire internationala si este cautat de autoritatile romane. Fedorov Yevhen, in varsta de 45 de ani, a fost dat in urmarire internationala, dupa ce Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a emis…

- Incident la o petrecere de nunta organizata, sambata noaptea, in comuna prahoveana Valea Doftanei. Dupa miezul nopții, numeroși nuntași au acuzat stare de rau și au sunat la 112. Potrivit ISU Prahova, in urma evaluarii medicale, 29 de persoane prezentau grețuri și varsaturi. ”Ulterior, pentru investigații…

- Sentința unui soldat rus, care a fost condamnat la inchisoare pe viața in luna mai pentru uciderea unui civil in Ucraina, a fost redusa la 15 ani de inchisoare in urma unui apel, a anunțat, vineri, un tribunal din Kiev, potrivit AFP. “Apelul depus de aparare a fost acceptat partial. Sentinta a fost…