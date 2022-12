Stiri pe aceeasi tema

- Un mall din Khimki, regiunea Moscovei, a fost aproape distrus de un incendiu care a izbucnit la primele ore ale zilei de vineri (9 decembrie). Pompierii au reușit sa stinga focul mare pana la inceputul dupa-amiezii. Incendiul s-a extins pe o suprafața de aproximativ 75.000 de metri patrați in centrul…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fost KGB) a cerut arestarea a doi ministri ai Ucrainei, acuzati, potrivit media ruse, ca au incalcat integritatea teritoriala a Federatiei Ruse, informeaza marti AFP, care citeaza un tribunal din Moscova."Anchetatorii FSB au cerut (...) sa se ordone in…

- Oficialii rusi si iranieni au finalizat acordul in timpul unei intalniri care a avut loc in Iran la inceputul acestei luni, iar cele doua tari se misca acum rapid pentru a transfera schitele si componentele-cheie care ar permite inceperea productiei in cateva luni, au declarat pentru cotidianul american…

- Forțele ruse au bombardat in noaptea de sambata spre duminica mai multe blocuri de apartamente și strazi din orașul Zaporojie, au anunțat autoritațile ucrainene, care au indicat un bilanț de 12 morți și 87 de raniți. Bombardamente au avut loc in mai multe zone din estul țarii, in special in orașele…

- O explozie puternica a avariat sambata podul rutier si feroviar al Rusiei catre Crimeea, lovind un simbol prestigios al anexarii peninsulei de catre Moscova si o ruta de aprovizionare cheie pentru fortele ruse care lupta pentru a mentine teritoriul capturat din sudul Ucrainei.

- Un oficial rus instalat in Ucraina i-a disprețuit joi pe generalii Moscovei și a sugerat ca ministrul Apararii ar trebui „sa se impuște” din cauza eșecurilor din conflictul ucrainean, intr-o mustrare publica extrem de rara la adresa liderilor de la Kremlin, relateaza Reuters . Dupa mai mult de șapte…

- Marea Britanie avertizeaza ca Rusia ar fi capabila de un atac asupra sateliților de comunicații și a sistemelor GPS. Atenționarea vine dupa ce francezii au anunțat ca s-a produs un atac cibernetic major , vizați fiind sateliții ce furnizau servicii Europei, inclusiv Ucrainei.Un astfel de atac al Rusiei…

- Inca doua gropi comune, cu sute de victime, au fost gasite la Izium, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat descoperirea unei noi camere de tortura intr-un sat din Harkov, eliberat de forțele ruse. Referendumurile pentru anexarea la…