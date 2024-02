Creşterea economiei Rusiei ”a surprins” FMI Cresterea economiei Rusiei „a surprins” FMI . Totul se intampla in contextul sanctiunilor impuse Moscovei in urma invadarii Ucrainei, transmite DPA. ”Este o economie de razboi”, a apreciat joi purtatorul de cuvant al FMI, Julie Kozack. Economia rusa are o proportie ridicata de cheltuieli militare, care alimenteaza productia. ”Exista, de asemenea, o multime de transferuri sociale care sprijina majorarea consumului”, a adaugat oficialul FMI. Totusi, in prezent exista indicii privind ”supraincalzirea” economiei, cum ar fi inflatia ridicata. Cresterea economiei Rusiei ar urma sa incetineasca pe termen… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

