Stiri pe aceeasi tema

- Cazul lui Vlad Pascu este inca in derulare, iar judecatoarea care trebuie sa-i dea sentința in scurt timp șocheaza din nou cu declarații care au lasat parinții victimelor fara cuvinte. Judecatoarea lui Vlad Pascu face din nou declarații șocante In cursul zile de astazi, incepand cu ora 10:00, are un…

- O inregistrare revoltatoare cu Ancuța Popoviciu a fost publicata. Momentul, povestit aproape in lacrimi de parinții tinerilor uciși de Vlad Pascu in urma cu cateva saptamani, este greu de ascultat. Cum a reacționat judecatoarea dupa ce l-a strigat in sala de judecata pe Sebastian, neștiind ca in dosarul…

- Sectia pentru judecatori in materie disciplinara din CSM a decis miercuri, 24 aprilie, respingerea cererii de suspendarea din funcție a judecatoarei Ancuța Popoviciu. Ea va judeca in continuare dosarul accidentului in care doi tineri au fost uciși de Vlad Pascu.Decizia CSM vine cu doua saptamani inainte…

- Cererea de abtinere a judecatoarei Ancuta Popoviciu din dosarul in care este implicat Vlad Pascu in accidentul de la 2 Mai, de la Judecatoria Mangalia a fost respinsa, vineri, iar decizia instantei este definitiva. “Respinge, ca nefondata, cererea de abtinere formulata de catre doamna judecator Popoviciu…

- In aceasta dimineata, de la ora 9.00, la Judecatoria Mangalia va incepe al doilea termen in procesul soferului drogat care, in august anul trecut, a ucis doi tineri și a ranit alți trei, intr-un accident cu masina, langa 2 Mai. Judecatoarea din dosar e verificata de Inspectia Judiciara dupa ce, la termenul…

- Judecatoarea din Mangalia, care se ocupa de tragicul accident din vara trecuta de la 2 Mai, se afla sub observație in urma acuzațiilor parinților victimelor ca, in timpul primei audieri, aceasta a cerut cartea de identitate a defunctului, fara sa știe de tragicul deces al acestuia. Parinții indurerați…

- O scena revoltatoare a avut loc la Judecatoria Mangalia, unde s-a amanat procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragedia de la 2 Mai. Judecatoarea l-a intrebat pe tatal baiatului care a murit in accident daca fiul sau e in sala. Barbatul a izbucnit in lacrimi pe treptele judecatoriei. Procesul…

- Parintii tinerilor morti la 2 Mai in accidentul produs de Vlad Pascu au fost nemultumiti de faptul ca procesul care trebuia sa inceapa joi, la ora 9.00, a fost amanat pentru ora 12.30, dar si de atitudinea avuta de judecatoare. Ei sustin ca aceasta mesteca guma atunci cand a intrat in sala. ”Copilul…